Adesso posso dirlo Yulia dopo il Grande Fratello e Giglio | ora che è tutto finito è il momento di confessare

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilda meno di una settimana e come è ovvio in questi primi giorni post-reality l’attenzione è tutta sul ritorno alla vita vera dei finalisti e in generale dei concorrenti. C’è chi sta vivendo la propria relazione fuori, come Javier ed Helena, e chi invece ha visto la storia d’amore frantumarsi ancor prima di uscire dalla porta rossa, come Shaila e Lorenzo.Anche altre coppie sono nate nella casa. Chiara e Alfonso, MaVi e Tommaso,e forse anche Iago e Amanda. Tutti loro hanno ripreso possesso dei loro social e chi più e chi meno stanno aggiornando i follower sul quotidiano. Chi non aveva ancora parlatola fine del.Leggi anche: “Oh, guardate bene!”., Helena pubblica questa foto e si scatena il deliriorompe il silenzioil GFCome si ricorderà, il suo percorso all’interno della casa è stato interrotto bruscamente.