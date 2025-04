Incidente stradale ad Andria morte madre e figlia La giovane era incinta

madre e figlia, quest'ultima incinta, hanno perso la vita ieri sera in un gravissimo Incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Andria-Bisceglie dove due vetture si sono scontrate frontalmente. Le due erano di Bisceglie. La più giovane, 32 anni, è arrivata morta in ospedale ad Andria. Nulla da fare per il feto. La mamma, 62 anni, è morta a Barletta subito dopo essere arrivata al pronto soccorso. Tg24.sky.it - Incidente stradale ad Andria, morte madre e figlia. La giovane era incinta Leggi su Tg24.sky.it Due donne,, quest'ultima, hanno perso la vita ieri sera in un gravissimoavvenuto sulla strada provinciale-Bisceglie dove due vetture si sono scontrate frontalmente. Le due erano di Bisceglie. La più, 32 anni, è arrivata morta in ospedale ad. Nulla da fare per il feto. La mamma, 62 anni, è morta a Barletta subito dopo essere arrivata al pronto soccorso.

