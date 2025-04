Oasport.it - Rugby femminile, le convocate dell’Italia per le ultime tre partite del Sei Nazioni

Dopo le sconfitte in Inghilterra ed in casa con l’Irlanda l’Italia disi prepara per gli ultimi tre match del Sei2025: il CT della selezione azzurra, Fabio Roselli, ha comunicato l’elenco delleper le sfide in Scozia ed in casa contro Francia e Galles.Sono 30 le azzurre chiamate a formare il gruppo che si radunerà lunedì 7 aprile ed affronterà tre settimane consecutive di lavoro, dato che non sono previste altre pause nel calendario del torneo: assente dall’elenco Ilaria Arrighetti, che ha accusato un problema al bicipite femorale.Soltanto in vista del match da giocare in Scozia al gruppo azzurro si aggiungono anche sei invitate, delle quali quattro non hanno mai indossato la maglia della Nazionale in match ufficiali. Tra queste atlete spicca il nome di Elisa Cecati, ala classe 2005 del Volvera