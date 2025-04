Bambini tra 8 e 9 anni | 35% consuma alimenti inadeguati snack dolci e bevande zuccherate Solo il 18% fa attività fisica adeguata I dati

dati raccolti nel 2023 mettono in evidenza una diffusione non omogenea di comportamenti alimentari salutari. Il 25,9% dei Bambini non consuma frutta o verdura ogni giorno, mentre Solo il 28,6% assume almeno due porzioni quotidiane di tali alimenti. Il 10,9% salta la colazione, e tra coloro che la effettuano, il 35% sceglie cibi non adeguati dal punto di vista nutrizionale, come snack dolci e bevande zuccherate.

