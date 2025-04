Sport.quotidiano.net - Girone C Prima Categoria: Analisi e Previsioni di Angelo Ortolani

Ecco un turno che potrebbe sciogliere alcuni nodi delC di. La giornata è presentata da, tecnico della Folgore Castelraimondo. Montecosaro-Montecassiano: "In casa il Montecosaro deve puntare al risultato pieno per uscire da un momento difficile, di contro il Montecassiano punta a qualcosa di importante: 1X". Real Elpidiense-Argignano: "Argignano è una squadra tosta, dall’altra parte i locali stanno lottando per uscire da una situazione complicata e potrebbero vincere il match: 1". Casette d’Ete-Montemilone Pollenza: "Pollenza ora deve dare continuità, non sarà facile sul campo di una realtà impegnata a uscire dai playout: X". Elite Tolentino-Urbis Salvia: "L’Urbis spende le ultime energie per una salvezza complicata in cui pesa la penalizzazione di 12 punti, l’Elite è in buone condizioni e potrebbe anche ambire ai playoff: 1".