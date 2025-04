Iltempo.it - Moretti sta bene, unica bella notizia a sinistra

Leggi su Iltempo.it

E così, d'improvviso, ci ritroviamo al 1978, l'anno di «Ecce Bombo». L'anno di Michele, il protagonista del film, che chiede al telefono: «Mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo per niente?». L'anno di Nanni(cioè Michele), che squarcia il velo dellagruppettara e salottiera al tempo stesso, mentre l'Italia è devastata dagli Anni di Piombo. Eccoci, qui, 47 anni dopo, con la leader dellaitaliana che si pone la stessa domanda davanti alla manifestazione del suo alleato-rivale Giuseppe Conte, oggi in piazza a Roma contro l'Europa, contro gli investimenti nella Difesa, contro l'Italia che fa i suoi doveri dentro la Nato. Solo una nota, prima di arrivare a Elly Schlein però: occorre ricordare che è proprio il secondo governo Conte (2019-2021) a promuovere un robusto incremento dei costi per la Difesa (e fece, anzi benissimo, mentre fa male adesso, anzi malissimo, ad opporsi), con tanto di acquisto di nuove fregate per la Marina Militare e caccia F-35 per l'aeronautica.