Thiago Motta dopo l’esonero | Juventus dovevi darmi il tempo Inaccettabili bugie

Thiago Motta rompe il silenzio dopo l’addio anticipato alla Juventus e lo fa con parole cariche di delusione, ma anche di orgoglio per il lavoro svolto. «Non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Ma non parliamo di fallimento: eravamo a un punto dal quarto posto. Il progetto era triennale, con una rivoluzione profonda e un ringiovanimento della rosa».L’ex tecnico bianconero spiega che «la fiducia della società era stata espressa pubblicamente, poi qualcosa è cambiato». Non nega errori: «Tante cose rifarei, tante le cambierei, specie nelle ultime due partite». Ma respinge con forza le voci di uno spogliatoio contro: «Chi lo dice è un bugiardo. Ho sempre avuto un rapporto professionale e umano basato sul rispetto. Ho ricevuto messaggi privati da molti giocatori, anche da quelli con cui sono stato più severo». Thesocialpost.it - Thiago Motta dopo l’esonero: “Juventus, dovevi darmi il tempo. Inaccettabili bugie” Leggi su Thesocialpost.it rompe il silenziol’addio anticipato allae lo fa con parole cariche di delusione, ma anche di orgoglio per il lavoro svolto. «Non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Ma non parliamo di fallimento: eravamo a un punto dal quarto posto. Il progetto era triennale, con una rivoluzione profonda e un ringiovanimento della rosa».L’ex tecnico bianconero spiega che «la fiducia della società era stata espressa pubblicamente, poi qualcosa è cambiato». Non nega errori: «Tante cose rifarei, tante le cambierei, specie nelle ultime due partite». Ma respinge con forza le voci di uno spogliatoio contro: «Chi lo dice è un bugiardo. Ho sempre avuto un rapporto professionale e umano basato sul rispetto. Ho ricevuto messaggi privati da molti giocatori, anche da quelli con cui sono stato più severo».

