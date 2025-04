Sport.quotidiano.net - Trofeo Memorial Giorgio Schiavoni: Campionato Italiano Master di Pentathlon Lanci a Bologna

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si chiama, ed è ildiche, oggi e domani, è in programma al campo Baumann di via Bertini. La pedana del giavellotto è stata appena rinnovata grazie all’intervento decisivo dell’amministrazione comunale. L’organizzazione sarà curata dall’Acquadela del presidenteRizzoli che festeggia, in questo 2025, i sessant’anni di vita. Il 18 luglio sempre l’Acquadela organizzerò l’edizione numero 41 della leggendaria Casaglia-San Luca che, negli anni Ottanta, fu vinta per ben tre volte da Gelindo Bordin. Intanto ci sarà questa rassegna che potrà contare su queste discipline: martello, peso, disco, giavellotto e martello maniglia corta. Per l’occasione ci saranno 151provenienti da tutta Italia e la star sarà sicuramente Carmelo Rado, classe 1933.