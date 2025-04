Dilei.it - Cento sfumature di viola, ma sulle labbra. È questo il trend della primavera da replicare

Il rossetto, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, dona luce al volto ed è perfetto per chi desidera uscire dalla comfort zone cromatica e provare tonalità nuove e inaspettate.Se finora avete considerato iladatto solo per ombretti e make-up occhi, è il momento di cambiare idea. Questa nuance, infatti, sta prendendo sempre più piede nel mondo del trucco, colorando anche blush, ciprie e – soprattutto – rossetti. Dopo anni dominati dai nude, è naturale che tonalità più vivaci siano rimaste nell’ombra. Tuttavia, negli ultimi tempi si sta verificando un’inversione di tendenza, complice anche l’interesse di molti brand percolore a lungo sottovalutato. A sancire il ritorno delnel make-up ci hanno pensato anche le passerelle-Estate 2025 dove tante modelle, di ogni etnia e colorepelle, hanno sfoggiatocolor lavanda, regalando un look moderno, fresco e allo stesso tempo raffinato.