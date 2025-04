Thesocialpost.it - Bisceglie, incidente stradale tra due auto: morte due donne di cui una incinta

Leggi su Thesocialpost.it

Un drammaticoha sconvolto la serata di venerdì lungo la strada provinciale che collegaad Andria, nel tratto che attraversa il territorio di Trani. Duehanno perso la vita, una delle quali era in stato di gravidanza.Secondo quanto ricostruito, duesi sarebbero scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro persone, tutte in condizioni gravi al momento dei soccorsi. I feriti sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso nei reparti di emergenza, ma per le duenon c’è stato nulla da fare.Il decesso è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato presso l’ospedale Bonomo di Andria, dove i medici hanno tentato ogni manovra possibile per salvarle. La notizia ha immediatamente scosso le comunità locali, profondamente colpite dalla tragedia.