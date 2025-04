Thesocialpost.it - Spaghetti, quali sono i migliori al supermercato: la classifica del Gambero Rosso

che possiamo acquistare al? A questa domanda ha dato una risposta, con una selezione di 39 campioni venduti nei supermercati messa alla prova in una degustazione alla cieca per valutare latà della pasta secca più amata dagli italiani. La sessione di assaggio è stata guidata da una giuria di esperti composta da Maria Antonia Argenio, responsabiletà del pastificio Graziano di Monocalzati (Avellino), e dagli chef Giulia Mauro del ristorante romano Passpartout e Jones Bargoni, con il supporto dei redattori delMara Nocilla ed Eugenio Marini. La pasta è stata cotta in acqua naturale (non salata) secondo i minuti indicati sulle confezioni, e assaggiata senza alcun condimento. I criteri presi in esame hanno riguardato aspetto visivo, consistenza, profumo e gusto, con particolare attenzione alla tenuta in cottura.