Insegnante di sostegno non formato | studentessa Asperger trattata da bambina

L'esperienza condivisa da una madre ha riportato al centro del dibattito pubblico un tema ancora troppo trascurato: l'inclusione scolastica degli studenti con sindrome di Asperger. Sua figlia, studentessa liceale, è stata trattata come una bambina piccola dal docente di sostegno, un comportamento che non solo ha compromesso la sua autonomia, ma ha anche evidenziato una mancanza di formazione adeguata.

