Zac Posen rivoluziona Gap: nasce GapStudio, la moda da red carpet che puoi davvero indossare

Cosa succede quando uno dei nomi più amati dell’altaentra in una delle aziende più iconiche dell’abbigliamento americano? Succede: una collezione che mescola sartorialità da atelier e stile quotidiano, firmata Zac. Sì, proprio quel Zacche abbiamo visto vestire star sui redpiù importanti del mondo, ora porta la sua visione in casa Gap, trasformando un brand storicamente legato al casual in qualcosa di molto più ambizioso.Zacporta l’eleganza da rednei negozi:sotto i 300 euroA poco più di un anno dalla sua nomina come direttore creativo di Gap Inc.,ha letteralmente stravolto le regole del gioco. Quello che sembrava un esperimento creativo si è trasformato in un nuovo linguaggio stilistico: meno convenzioni, più intuizioni.