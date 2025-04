Sport.quotidiano.net - Criteria Nazionali Giovanili: giovani talenti brillano a Riccione

che si sono disputati dal 28 marzo al 2 aprile allo Stadio del Nuoto dirappresentano il culmine della stagione per i miglioriitaliani, disputati in vasca corta sono il trampolino di lancio per le nuove stelle del nuoto azzurro. Per i ragazzi e le ragazze nati tra il 2005 e il 2012, il focus non è solo la prestazione pura, ma anche la capacità di gestire la pressione e l’adrenalina di un evento che potrebbe segnare la loro carriera. Alla manifestazione alla quale hanno partecipato 281 società italiane con 1953 iscritti, di cui 1071 uomini e 882 donne, non sono mancati gli atleti di N.S. Emilia che, grazie al loro impegno e dedizione e al grosso lavoro fatto dai tecnici Mauro Massarenti, Silvio Sodano, Gianni Tulli e Davide Varoli, si sono presentati in 25, di cui 10 dalla piscina Beethoven di Ferrara, e hanno disputato ben 63 gare e 8 staffette.