Montebello, a Terni, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incendio sviluppatosi nella sua abitazione. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero divampate nella camera da letto, mentre l’anziano stava riposando.L’uomo, accortosi dell’incendio, avrebbe tentato di raggiungere il portone d’ingresso per mettersi in salvo, ma è crollato a terra prima di riuscire ad aprirlo. Le ipotesi più accreditate parlano di un malore improvviso, forse provocato dal fumo e dal monossido di carbonio inalati durante il tentativo di fuga.Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia di Stato, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio si sono protratte per diverse ore. Thesocialpost.it - Terni, dramma in via Montebello: muore nell’incendio un uomo di 75 anni Leggi su Thesocialpost.it Tragedia all’alba in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via, a, dove undi 75ha perso la vita in un incendio sviluppatosi nella sua abitazione. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero divampate nella camera da letto, mentre l’anziano stava riposando.L’, accortosi dell’incendio, avrebbe tentato di raggiungere il portone d’ingresso per mettersi in salvo, ma è crollato a terra prima di riuscire ad aprirlo. Le ipotesi più accreditate parlano di un malore improvviso, forse provocato dal fumo e dal monossido di carbonio inalati durante il tentativo di fuga.Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia di Stato, ma per l’non c’era ormai più nulla da fare. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio si sono protratte per diverse ore.

