Scarcerato Bonjan Panic il 19enne che ha ucciso il padre | Detenzione dannosa sotto il profilo personale

Scarcerato Bojan Panic, il 19enne che ha ucciso il padre 46enne per difendere la madre, vittima di violenza da parte dell’uomo. Il ragazzo ha assistito all’ennessima aggressione e si è scagliato contro il papà, accoltellandolo. Il fatto è accaduto nella notte del 3 aprile a Mezzolombardo, in Trentino.Bojan Panic – scrive l’Ansa – si trova ora con la mamma Milka e il fratello minore a casa di alcuni parenti. “Abbiamo fatto una cosa giusta sotto il profilo processuale, la Detenzione, vista la situazione di questo ragazzo, sarebbe stata dannosa anche sotto il profilo personale”, ha detto il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi. È stata quindi valutata dalla Procura l’assenza di esigenza cautelari: non ci sono le condizioni per tenere il 19enne agli arresti.“L’ho accoltellato con un coltello da cucina, stava ancora maltrattando la mamma. Ilfattoquotidiano.it - Scarcerato Bonjan Panic, il 19enne che ha ucciso il padre: “Detenzione dannosa sotto il profilo personale” Leggi su Ilfattoquotidiano.it È statoBojan, ilche hail46enne per difendere la madre, vittima di violenza da parte dell’uomo. Il ragazzo ha assistito all’ennessima aggressione e si è scagliato contro il papà, accoltellandolo. Il fatto è accaduto nella notte del 3 aprile a Mezzolombardo, in Trentino.Bojan– scrive l’Ansa – si trova ora con la mamma Milka e il fratello minore a casa di alcuni parenti. “Abbiamo fatto una cosa giustailprocessuale, la, vista la situazione di questo ragazzo, sarebbe stataancheil”, ha detto il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi. È stata quindi valutata dalla Procura l’assenza di esigenza cautelari: non ci sono le condizioni per tenere ilagli arresti.“L’ho accoltellato con un coltello da cucina, stava ancora maltrattando la mamma.

Scarcerato il 19enne che ha ucciso il padre per difendere la madre a Mezzolombardo, Bojan Panic torna a casa. Scarcerato il 19enne che ha ucciso il padre a Mezzolombardo. Scarcerato il 19enne che ha ucciso il padre in Trentino. Bojan, il 19enne che ha ucciso il padre per difendere la mamma. Bojan Panic scarcerato: ha ucciso il padre per difendere la madre dalle violenze. Uccide il padre per difendere la madre, il 19enne Bojan Panic torna libero: «Il carcere per lui sarebbe stato dannoso. Ne parlano su altre fonti

Scarcerato Bojan Panic, il ragazzo che ha ucciso il padre per difendere la mamma: «Abbiamo fatto una cosa giusta» - Bojan Panic, il ragazzo di 19 anni che nella notte tra venerdì e sabato ha ucciso il padre Simeun, 46 anni, a coltellate per difendere la madre vittima di violenze da parte ... (msn.com)

Scarcerato il 19enne che ha ucciso il padre per difendere la madre a Mezzolombardo, Bojan Panic torna a casa - È stato scarcerato Bojan Panic, il 19enne che era stato arrestato per aver ucciso il padre a coltellate a Mezzolombardo, in provincia di Trento. Bojan Panic si era scagliato contro il padre Simeun per ... (informazione.it)

Scarcerato il 19enne che ha ucciso a coltellate il padre per difendere la madre in Trentino - "Picchiava la mamma e non ne potevo più", ha confessato il giovane agli inquirenti durante l'interrogatorio. E' successo nella notte tra giovedì e venerdì a Mezzolombardo ... (msn.com)