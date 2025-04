Lanazione.it - «Il mio teatro, le donne, il pubblico», Monica Guerritore si racconta sulla scena

Arezzo, 5 aprile 2025 – Questa è «La sera della prima». Così il titolo dello spettacolo che porta instasera alle 21 alPetrarca di Arezzo,. Straordinaria interprete teatrale e protagonista per il cinema e la tv, diventata negli anni anche scrittrice, autrice, regista e sceneggiatrice, a 50 anni dal suo debutto nel 1974si regala una serata speciale. Come definirebbe questo spettacolo? «E’ una stand up comedy, anzi dramedy. Lo faccio in modo libero, non si sa dove si va a parere. Credo nel rappprto diretto col, le cose verranno per associazione sentimentale. Non è una serata d’onore o le nozze d’oro con la recitazione, la forma dello spettacolo è una prova generale colche può intervenite. Con il regista che mi interrompe se mi dilungo, oppure mio marito che viene in platea e a volte mi corregge».