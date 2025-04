Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-04-2025 ore 09:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione volemo dinella norma con le registrate al momento sulle principali strade delqualche problema però sul tratto Urbano della Roma L'Aquila dove ci sono tra via Filippo Fiorentini la tangenziale est In quest'ultima direzione si tratta di un incidente intenso movimento sulla A1 Roma Firenze tra Roma nord Orte ma senza disagi A proposito della Roma Firenze per consentire il transito di un trasporto eccezionale dalla mezzanotte chiusura del tratto Orte Magliano Sabina in direzione Roma per cui tutto ilproveniente da Firenze dovrà necessariamente uscire ad Orte la riapertura dell'autostrada domani alle 5 del mattino in provincia di Viterbo ricordiamo la chiusura della Provinciale 40 bassanesi al km 11 tra Bassano Romano il bivio per la Cassia la causa il ribaltamento di una cisterna e la perdita di carburante avvenuto il 2 aprile scorso sono in corso i lavori di bonifica deviazione locali Ricordiamo anche i lavori sulla strada a scorrimento veloce sora-cassino la Terra è chiusa in corrispondenza della galleria a capodichina Ci troviamo tra Atina superiore Belmonte Castello deviazione su strada provinciale