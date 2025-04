Juventusnews24.com - Giuntoli si è vergognato di Thiago Motta? La versione del tecnico: «Ecco cosa è successo, vi dico tutta la verità»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24si èdi? Ladelbianconero:ha detto nell’intervista rilasciata al Corriere della Seraha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole dell’ex allenatore della Juventus, esonerato nel corso dell’ultima sosta per le nazionali. Di seguito le sue parole su quanto trapelato sunelle ultime settimane.SI ‘VERGOGNAVA’? – «No. Non ho mai avuto la conversazione di cui si è scritto, mai. E mai ho avuto un litigio con il direttore, mai. Abbiamo parlato di come migliorare la squadra, come sempre, e lo abbiamo fatto con chiarezza e onestà, anche con opinioni diverse, come sempre si fa. Sono proprio queste bugie che non intendo lasciar passare»L’INTERVISTA COMPLETA DIAL CORRIERE DELLA SERALeggi su Juventusnews24.