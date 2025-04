Modena sfida Pisa | Derby decisivo per la salvezza e la gloria di Inzaghi

Modena. L'incrocio con il passato (Davide Vaira, uno di quelli che un pezzettino di storia canarina l'ha scritta) cade proprio nel giorno delle 113 candeline del club, festeggiato ampiamente nel corso della settimana con la prima pietra de 'Il Nido'. Regalo niente male per il presente e per il futuro. La strada parallela porta, invece, a Pisa. Derby di torri, potremmo dire. Seppur le ambizioni siano nettamente differenti, il Modena arriva in Toscana per sorprendere e chiudere, chissà, i giochi salvezza in attesa della definitiva aritmetica. L'avversario è il secondo, migliore, della categoria. Pippo Inzaghi sta per farlo di nuovo, dopo aver portato alla gloria Venezia e Benevento e farlo a Pisa vorrebbe dire diventare eterno, a 30 anni dall'ultima volta.

