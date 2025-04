Douglas Luiz Juve obiettivo riscatto | il piano di Tudor per rivitalizzare il brasiliano in questo intenso finale di stagione

Douglas Luiz Juve, obiettivo riscatto: svelato il piano di Tudor per rivitalizzare il centrocampista brasiliano in questo intenso finale di stagione

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare di Douglas Luiz, centrocampista di rientro dall'ennesimo stop fisico e chiamato a riscattare una annata fin qui molto al di sotto delle aspettative.

Uno degli obiettivi di Tudor per questo finale di stagione (a partire dalla sfida di domani tra Roma e Juve) sarà quello di aiutare il brasiliano a risollevarsi. L'ex Aston Villa può assicurare una regia di altissima qualità ma servirà più precisione e dinamismo.

