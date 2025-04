Partite e arbitri del weekend | Serie D Eccellenza Promozione e Prima categoria

Partite e arbitri nel fine settimana. In Serie fischio d’inizio alle 15, nei tornei marchigiani alle 16. Serie D. Domani: Atletico Ascoli-Chieti: El Amil di Nichelino; Civitanovese-Termoli: Framba di Torino; Fermana-Avezzano: Mozzillo di Reggio Emilia; Fossombrone-Castelfidardo: Zadrina di Pistoia; L’Aquila-Vigor Senigallia: Senes di Cagliari; Notaresco-Isernia: Pelaia di Pavia; Recanatese-Teramo: Dallagà di Rovigo; Roma City-Ancona: Palma di Napoli; Samb-Sora: Deborah Bianchi di Prato. Classifica. Samb 65; Teramo 56; Chieti (-1) 51; L’Aquila 50; Fossombrone 44; Ancona 40; Atletico Ascoli 39; Castelfidardo, Avezzano 37; Recanatese 36; Vigor Senigallia 35; Sora 33; Termoli 32; Notaresco 31; Roma City 30; Civitanovese 29; Isernia 28; Fermana (-2) 23. Eccellenza. Domani: Chiesanuova-Urbania: Negusanti di Pesaro; Fabriano Cerreto-Sangiustese: Ballarò di Pesaro; K Sport-Maceratese: Copelli di Mantova; Montefano-Matelica: Tasso di Macerata; Osimana-Atletico Mariner: Pigliacampo di Pesaro; Portuali Dorica-Montegranaro: Gasparoni di Jesi; Tolentino-Urbino: Zaccheria di Legnago. Sport.quotidiano.net - Partite e arbitri del weekend: Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima categoria Leggi su Sport.quotidiano.net nel fine settimana. Infischio d’inizio alle 15, nei tornei marchigiani alle 16.D. Domani: Atletico Ascoli-Chieti: El Amil di Nichelino; Civitanovese-Termoli: Framba di Torino; Fermana-Avezzano: Mozzillo di Reggio Emilia; Fossombrone-Castelfidardo: Zadrina di Pistoia; L’Aquila-Vigor Senigallia: Senes di Cagliari; Notaresco-Isernia: Pelaia di Pavia; Recanatese-Teramo: Dallagà di Rovigo; Roma City-Ancona: Palma di Napoli; Samb-Sora: Deborah Bianchi di Prato. Classifica. Samb 65; Teramo 56; Chieti (-1) 51; L’Aquila 50; Fossombrone 44; Ancona 40; Atletico Ascoli 39; Castelfidardo, Avezzano 37; Recanatese 36; Vigor Senigallia 35; Sora 33; Termoli 32; Notaresco 31; Roma City 30; Civitanovese 29; Isernia 28; Fermana (-2) 23.. Domani: Chiesanuova-Urbania: Negusanti di Pesaro; Fabriano Cerreto-Sangiustese: Ballarò di Pesaro; K Sport-Maceratese: Copelli di Mantova; Montefano-Matelica: Tasso di Macerata; Osimana-Atletico Mariner: Pigliacampo di Pesaro; Portuali Dorica-Montegranaro: Gasparoni di Jesi; Tolentino-Urbino: Zaccheria di Legnago.

Partite e arbitri del weekend: Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Gli arbitri della prossima giornata di Serie A TIM | DAZN News IT. Arbitri Serie A, recuperi 19^ giornata: le designazioni per le partite. L'Inter riparte, il Napoli frena, ma è stato un weekend degli orrori: arbitri, non rovinate tutto. Le designazioni arbitrali per la 22ª giornata di Serie A. Arbitri Serie A, 11^ giornata: le designazioni per il turno. Ne parlano su altre fonti

Serie A, le designazioni arbitrali della 31ª giornata: Roma-Juventus a Colombo - La designazione completa degli arbitri presenti sui campi di Serie A per la 31ª giornata di campionato, in programma questo weekend ... (gianlucadimarzio.com)

Le designazioni arbitrali per la 31ª giornata di Serie A - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Serie A, le designazioni arbitrali della 30ª giornata: Napoli-Milan a Sozza - La designazione completa degli arbitri impegnati sui campi di Serie A nel weekend della 30ª giornata di campionato ... (gianlucadimarzio.com)