Dayitalianews.com - Tragedia a Trani: morte due donne, una era incinta, inutili i tentativi di salvare il bambino

Laè accaduta sulla strada provinciale Andria-Bisceglie, nel territorio di. Oltre alle due vittime, due persone sono rimaste ferite.Terribile incidente sulla strada provinciale Andria-Bisceglie, nella zona di, in Puglia, dove intorno alle 21 di ieri sera, venerdì, 4 aprile, due auto – una Lancia Y e una Mazda – si sono scontrate per motivi ancora da accertare. Il bilancio è purtroppo drammatico. Nell’impatto sonodue, madre e figlia, di 62 e 32 anni. Come scrive l’Ansa, la ragazza eraal settimo mese.La 32enne, che era, si chiamava M. Di L.: è arrivata morta in ospedale ad Andria dove hanno tentato diil feto ma non c’è stato nulla da fare. Sua madre, R. M., è stata trasportata all’ospedale di Barletta ma è morta in pronto soccorso.