F1 Oscar Piastri | Non siamo così lontani come si pensa ma possiamo fare bene

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP del Giappone, terzo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso l'iconico circuito di Suzuka. Un po' a sorpresa il pilota della MacLaren si è infatti dovuto accontentare della terza piazza, complice la prestazione a dir poco formidabile di Max Verstappen, il quale ha fatto saltare letteralmente il banco conquistando una pole position dai contorni storici.Nello specifico l'australiano ha rimediato uno scarto di +0.44 rispetto al fenomeno olandese, leader in 1:26:983 davanti a Lando Norris, secondo a +0.012. Quarta posizione poi per la Ferrari di Charles Leclerc, abile ad arginare George Russell (+0.335) ed Andrea Kimi Antonelli (+0.572). Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto.

