Sport.quotidiano.net - Colpo di scena nel titolo italiano pesi welter: De Filippo infortunato, sfida Licata-Moroni

dinella marcia di avvicinamento aldei, in programma venerdì prossimo al palasport. Il campione in carica Michele Desi èa una settimana dall’incontro, quindi non potrà difendere la cintura tricolore contro il padrone di casa Antonio. L’evento è confermato, anche perché oltre alin piazzale Atleti Azzurri d’Italia verrà messo in palio ileuropeo femminile deileggeri tra Pamela Noutcho Sawa e Martina Righi, senza dimenticare il ricco contorno professionistico con una serie di match da non perdere (gli incontri scatteranno intorno alle 19): Emanuele Molaro-Giovanni Soriato, Dario Sapone-Danilo Barile, Joseph Okoye-Reynaldo Cajina e Danilo Vinciguerra-Francesco Coppola. Il forfait di Derappresenta però una sorpresa clamorosa, che cambia completamente le carte in tavola, anche perchéaveva effettuato tutta la preparazione al match più importante della sua carriera con la certezza di affrontare il pugile pugliese, che peraltro nei prossimi mesi avrà il diritto dire il nuovo campione per riprendersi la cintura.