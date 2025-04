Chi sarà il cattivo di Spider-Man | Brand New Day? Vediamo le teorie migliori

Spider-Man 4 si intitolerà Brand New Day non solo ha consolidato il programma di uscita dell'MCU fino al 2027, ma ha anche fatto partire le speculazioni su cosa possiamo aspettarci dal nuovo capitolo. Sappiamo che il film sarà ambientato dopo gli eventi di Avengers: DoomsDay, quindi dovrebbe essere uno scorcio del vociferato soft reboot dell'MCU. Tutto ciò che resta da scoprire sono i cattivi, i personaggi e la trama che il Peter Parker di Tom Holland racconterà al pubblico. Ciò include le domande aperte dalla fine di No Way Home e qualsiasi conseguenza ci sarà da DoomsDay. Alla fine di Spider-Man: No Way Home , l'identità di Parker viene cancellata dai ricordi di tutti , compresi il suo amico Ned e MJ.Peter sembra aver rinunciato al ruolo di Spider-Man, ma trae ispirazione dalla tomba di zia May e indossa un nuovo costume.

