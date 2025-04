Dazi Trump Giorgetti | Non farsi prendere dal panico serve de-escalation con Usa

Giorgetti è intervenuto sul tema Dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Il governo italiano sta seguendo “un approccio pragmatico e razionale” evidenzia di Giorgetti.“Siamo impegnati a quella che potremmo definire una de-escalation rispetto all’amministrazione Usa. Non bisogna pigiare sul bottone del panico, se le Borse agiscono con un certo tipo di istinti noi come governo dobbiamo mantenere il sangue freddo, valutare a sangue freddo gli impatti, evitare di partire con una politica di contro-Dazi che potrebbe essere dannosa per tutti e soprattutto per noi, e portare questo tipo di razionalità a livello europeo. Il governo italiano deve giustamente portare i suoi interessi in Europa, nella consapevolezza che la politica commerciale è di competenza europea” aggiunge il titolare del Mef. Lapresse.it - Dazi Trump, Giorgetti: “Non farsi prendere dal panico, serve de-escalation con Usa” Leggi su Lapresse.it Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarloè intervenuto sul temaimposti dal presidente degli Stati Uniti, Donaldal Forum Ambrosetti a Cernobbio. Il governo italiano sta seguendo “un approccio pragmatico e razionale” evidenzia di.“Siamo impegnati a quella che potremmo definire una de-rispetto all’amministrazione Usa. Non bisogna pigiare sul bottone del, se le Borse agiscono con un certo tipo di istinti noi come governo dobbiamo mantenere il sangue freddo, valutare a sangue freddo gli impatti, evitare di partire con una politica di contro-che potrebbe essere dannosa per tutti e soprattutto per noi, e portare questo tipo di razionalità a livello europeo. Il governo italiano deve giustamente portare i suoi interessi in Europa, nella consapevolezza che la politica commerciale è di competenza europea” aggiunge il titolare del Mef.

Dazi, crollano le borse. Meloni: "Lunedì vertice". Negli Usa in vigore dazi aggiuntivi del 10% - Dazi, Tajani: La Lega? Solo l'Ue tratta con gli Usa, non noi. Dazi Trump, Giorgetti: "Non farsi prendere dal panico, serve de-escalation con Usa" - LaPresse. Giorgetti: non solo dazi, Trump usa anche le criptovalute come armi. Serve l’euro digitale per difenderci. Salvini: "Gli unici dazi li ha messi Bruxelles". Giorgetti: "Singolare corsa spese difesa". Dazi, a rischio l'export italiano. Giorgetti: «Armi economiche che minacciano la stabilità». Giorgetti: «Recessione in vista, politica monetaria accomodante». E non esclude accordi bilaterali con gli Usa sui dazi. Ne parlano su altre fonti

Giorgetti: “Sui dazi niente panico e no ai controdazi Le imprese siano resilienti come con la pandemia” - Niente panico, dice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che però, subito dopo, accosta l’effetto dei dazi decisi dagli Usa a quello provocato dalla pandemia. Non esattamente una rassicurazio ... (ilfattoquotidiano.it)

Giorgetti: "Mantenere sangue freddo, contro-dazi potrebbero essere dannosi" - "Il messaggio è che non bisogna pigiare il bottone del panico" dice il ministro dell'Economia al Forum Teha di Cernobbio. "I nostri imprenditori hanno resilienza superiore alla media" ... (msn.com)

Dazi, Giorgetti “Serve un approccio razionale, Governo deve portare interessi in Europa” - Dazi, le parole del ministro dell'economia Giorgetti "Serve un approccio razionale, Governo deve portare interessi in Europa" ... (italpress.com)