Iltempo.it - Ilaria Sula uccisa in casa, stretta sui genitori di Mark: al vaglio le celle telefoniche

«Ho fatto tutto da solo».Samson, il filippino 23enne reo confesso per l'omicidio di, continua a ripetere da carcere che nessuno lo ha aiutato, che il delitto lo ha compiuto da solo: «Ho avuto un raptus». Anche ieri, durante l'udienza di convalida a Regina Coeli davanti al giudice per le indagini preliminari, il presunto killer della studentessa di Statistica alla Sapienza ha affermato che ha impugnato il coltello la mattina del 26 marzo, il giorno dopo della scomparsa di, e di averla colpita al collo e di averla messa in un sacco e poi in una valigia marrone chiaro ritrovata sei giorni dopo in un dirupo a Poli, a 40 chilometri dalla Capitale. Ma, secondo quanto accertato fin ora dagli investigatori della Squadra Mobile e dagli agenti del commissariato San Lorenzo, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, il delitto sarebbe stato commesso quando anche idel 23enne erano inin via Homs, al quartiere Africano.