Nuovo stadio Inter Scaroni svela tutto | Allineati coi nerazzurri Comune prezzi progetto ecco a che punto siamo

Nuovo stadio Inter, Scaroni svela tutto sull’impianto in comunanza con il Milan, dai prezzi al Comune e il progetto, ecco a che punto siamoIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, il presidente del Milan, ha parlato del Nuovo stadio Inter (in comunanza coi rossoneri). Un estratto:Nuovo stadio Inter – «Sono ottimista. Perché non è più solo il progetto di Inter e Milan, ma anche il progetto dell’amministrazione comunale. Dopo sei anni spesi in prima persona su questo tema non posso che apprezzare questa larga condivisione. Sul progetto noi e l’Inter viaggiamo Allineati perché abbiamo esigenze simili, lo stesso numero di presenze allo stadio, le stesse necessità di avere posti premium adeguati alle esigenze delle aziende, che ci permettono anche di tenere prezzi accessibili per tutti gli altri. Internews24.com - Nuovo stadio Inter, Scaroni svela tutto: «Allineati coi nerazzurri. Comune, prezzi, progetto, ecco a che punto siamo» Leggi su Internews24.com di Redazionesull’impianto in comunanza con il Milan, daiale ila chevistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo, il presidente del Milan, ha parlato del(in comunanza coi rossoneri). Un estratto:– «Sono ottimista. Perché non è più solo ildie Milan, ma anche ildell’amministrazione comunale. Dopo sei anni spesi in prima persona su questo tema non posso che apprezzare questa larga condivisione. Sulnoi e l’viaggiamoperché abbiamo esigenze simili, lo stesso numero di presenze allo, le stesse necessità di avere posti premium adeguati alle esigenze delle aziende, che ci permettono anche di tenereaccessibili per tutti gli altri.

Inter e Milan consegnano il progetto per il nuovo stadio e l’acquisto di San Siro: le parole di Marotta…. Stadio Milan-Inter, Scaroni: "La palla adesso è nel campo del Comune". Scaroni sul nuovo stadio di Milan ed Inter: "Con questo progetto i conti tornano". Scaroni: "San Siro icona grazie a Milan e Inter. Stadio insieme? Dev'essere il più bello del mondo". Scaroni: "Vogliamo costruire il miglior stadio d'Europa con l'Inter. Stagione deludente? Una bella coppa l'abbiamo vinta...". Nuovo stadio Milan, Scaroni: "San Donato è ancora la nostra priorità". Ne parlano su altre fonti

Scaroni: "Cardinale contestato? Non il modo migliore per sostenerci. Ibra e Furlani vanno d'amore e d'accordo" - Dopo il mancato arrivo di Paratici, in casa Milan è di nuovo partita la caccia a un nuovo ds. I nomi in ballo sono tanti, con Scaroni che commenta così le tante indiscrezioni: "Leggo diversi nomi che ... (msn.com)

Scaroni sul nuovo stadio a San Siro: "Sala grande supporter del progetto. I posti corporate saranno nove mila" - Intervenuto durante l’evento 'Infrastrutture e Sport: una ricchezza per il Paese' organizzato da PWC e Calcio e Finanza, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha, ovviamente, parlato del progetto Sta ... (msn.com)

Scaroni: “Stagione insoddisfacente, siamo già al lavoro. Sul futuro…” - Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport sulla stagione dei rossoneri ... (msn.com)