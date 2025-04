Cecilia Strada a Bergamo no al riarmo e sì alla difesa comune

Bergamo. Cecilia Strada il prossimo 16 maggio sarà in visita in bergamasca per raccontare e rappresentare le battaglie del gruppo europeo a favore della pace."Nelle scorse ore a Strasburgo si è consumata una frattura politica profonda: il centrodestra italiano si è spaccato sul riarmo europeo. Forza Italia ha votato a favore, la Lega contro, Fratelli d'Italia si è astenuta. Il dato di fatto è che sulla politica estera non c'è più una maggioranza di governo in Italia – scrivono in una nota Alessandra Bertolotti, vicesegretaria Pd Bergamo e Matteo Rossi, vicesegretario Pd Lombardia -. Come PD abbiamo detto sì alla difesa comune europea, ma no alla corsa al riarmo dei 27 Stati membri. Abbiamo votato contro l'emendamento che approva il piano "ReArm Europe" e difeso il Trattato di Ottawa, che vieta mine antiuomo e bombe a grappolo".

