Ilfattoquotidiano.it - Giorgetti: “Sui dazi niente panico e no ai controdazi. Le imprese siano resilienti come con la pandemia”

, dice il ministro dell’Economia Giancarloche però, subito dopo, accosta l’effetto deidecisi dagli Usa a quello provocato dalla. Non esattamente una rassicurazione. “Siamo impegnati in una de-escalation con l’amministrazione Trump. Il messaggio è che non bisogna pigiare il bottone del”, dice il ministro, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio.“Le Borse (che tra giovedì e venerdì hanno accusato flessioni pesantissime, ndr) agiscono in modo razionale e talvolta irrazionale, seguendo altri tipi di istinti.governo dobbiamo cercare di mantenere il sangue freddo e valutare gli impatti ed evitare di partire con una politica di controche potrebbe essere semplicemente dannosa per tutti e per noi. Il governo sta seguendo un approccio pragmatico e razionale“, aggiunge il ministro.