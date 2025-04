Thesocialpost.it - Scorte e tensione negli USA: l’effetto Trump sui supermercati

Leggi su Thesocialpost.it

NEW YORK – L’eco del discorso di Donaldha lasciato un’impronta visibile sugli scaffali dei negozi americani. «Le vendite di prosecco e di vino italiano, insieme a quelle di champagne francese, erano già in crescita. Ma dopo mercoledì sera e per tutta la giornata di giovedì, il negozio è stato preso d’assalto», racconta Neil Weinstock, titolare di una storica enoteca a Manhattan, vicino al Beacon Theater. «Nelle ultime ore gli affari sono andati bene. Ma non sono affatto ottimista su come andranno in futuro», aggiunge con un tono più preoccupato che entusiasta.Di fronte, anche una commessa di Lululemon conferma: «Le vendite dei nostri pantacollant da yoga e delle magliette tecniche sono schizzate in alto». Il boom è nazionale: moltissimi americani, colti di sorpresa dall’annuncio dei nuovi dazi, sono passati in modalità “compra ora”, spinti dalla paura che i prezzi salgano.