The voice senior chi va in finale | le decisioni dei giudici

finale di The voice senior sono stati selezionati al termine di una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Il talent show di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, si avvia così verso l’ultimo atto, in programma per venerdì 11 aprile.Dopo aver chiuso la fase delle Blind auditions, le tradizionali audizioni al buio, i cantanti in gara hanno affrontato il temuto Knockout, ovvero la semifinale. Un passaggio decisivo che ha costretto i coach a operare scelte difficili, rinunciando a molti dei propri talenti.Nella scorsa puntata, infatti, ogni coach si era presentato con sei concorrenti. Al termine delle esibizioni, solo tre per squadra sono riusciti a guadagnarsi un posto in finale, portando avanti il sogno di salire sul podio del programma che celebra la passione e la forza della musica oltre i sessant’anni. Thesocialpost.it - The voice senior, chi va in finale: le decisioni dei giudici Leggi su Thesocialpost.it Arisa, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino hanno fatto le loro scelte: i concorrenti che si giocheranno ladi Thesono stati selezionati al termine di una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Il talent show di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, si avvia così verso l’ultimo atto, in programma per venerdì 11 aprile.Dopo aver chiuso la fase delle Blind auditions, le tradizionali audizioni al buio, i cantanti in gara hanno affrontato il temuto Knockout, ovvero la semi. Un passaggio decisivo che ha costretto i coach a operare scelte difficili, rinunciando a molti dei propri talenti.Nella scorsa puntata, infatti, ogni coach si era presentato con sei concorrenti. Al termine delle esibizioni, solo tre per squadra sono riusciti a guadagnarsi un posto in, portando avanti il sogno di salire sul podio del programma che celebra la passione e la forza della musica oltre i sessant’anni.

