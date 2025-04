Alunno minorenne accoltellato all’uscita da scuola indagini in corso

all'uscita da scuola. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe rifiutato di unirsi a un gruppo di compagni noti per comportamenti violenti, scatenando così la loro reazione. L'aggressione, avvenuta nei pressi dell'istituto, è stata denunciata dal padre della vittima, che ha prontamente allertato la Polizia.

