Sono entrati in vigore i dazi Usa del 10 per cento sull’import

