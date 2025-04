Ex miniere e poli industriali sono mete sempre più attrattive Perché le visite puntano alla scoperta di siti poco noti manufatti e raccolte d’arte E ai segreti delle produzioni d’eccellenza made in Italy

poli produttivi nel Paese in cui la bellezza si trasferisce agli oggetti e ai luoghi in cui si costruiscono. Uno sguardo “dietro le quinte” per conoscere meglio il territorio esplorando luoghi lontani dalle mete più battute, tra fascinosi siti di archeologia industriale e stabilimenti in attività che accolgono i visitatori. Lombardia, la regione dei record. Iodonna.it - Ex miniere e poli industriali sono mete sempre più attrattive. Perché le visite puntano alla scoperta di siti poco noti, manufatti e raccolte d’arte. E ai segreti delle produzioni d’eccellenza made in Italy Leggi su Iodonna.it Hanno cominciato gli inglesi negli anni Cinquanta e presto il turismo industriale esploderà anche in Italia. «In Gran Bretagna e nel nord Europa il fenomeno riguarda soprattutto le vecchie fabbriche musealizzate, mentre nel Belpaese piace l’industria attiva» dice Jacopo Ibello, autore di Guida al turismo industriale (Morellini Editore). Il motivo? Le fabbriche raccontano storie, aprono le porte dei musei d’impresa e deiproduttivi nel Paese in cui la bellezza si trasferisce agli oggetti e ai luoghi in cui si costruiscono. Uno sguardo “dietro le quinte” per conoscere meglio il territorio esplorando luoghi lontani dallepiù battute, tra fascinosidi archeologia industriale e stabilimenti in attività che accolgono i visitatori. Lombardia, la regione dei record.

Turismo industriale. Quando la fabbrica diventa un museo. Il decreto agricoltura / Stretta all’uso sul suolo agricolo degli impianti fotovoltaici con moduli a terra. Gelsenkirchen, cosa vedere nel cuore della Ruhr in Germania. L'ex miniera di Montieri diventa polo industriale. DL Agricoltura: no fotovoltaico su aree agricole produttive. SASSOFERRATO - Parco archeominerario di Cabernardi. Ne parlano su altre fonti

Nuraxi Figus, sistema ibrido di accumulo gravitazionale in un'ex miniera di carbone - In Sardegna è presente una miniera di carbone in fase di dismissione ... di soluzioni di accumulo di energia su scala industriale per trasformare l'approccio all'accumulo di energia rinnovabile ... (msn.com)