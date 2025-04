Trodica in Eccellenza playoff e playout ancora aperti nel campionato di Promozione

campionato di Promozione in cui è certo solo il salto in Eccellenza del Trodica, ancora aperti i discorsi playoff e playout. Roberto Buratti, tecnico del Trodica, parla di questo turno. Azzurra Sbt-Aurora Treia: "Le motivazioni dell'Aurora faranno la differenza contro un'Azzurra che ha raggiunto la salvezza: 2". Corridonia-Sangiorgese: "La squadra locale sta tranquilla mentre gli ospiti hanno stimoli da vendere dovendo solo vincere: 2". Cluentina-Settempeda: "La Cluentina deve fare 6 punti nelle ultime due gare per coltivare speranze di salvezza: 1". Elpidiense Cascinare-Grottammare: "L'Elpidiense sta facendo ancora una volta un mezzo miracolo centrando la salvezza: 1". Montegiorgio-Porto Sant'Elpidio: "La partita mette in palio punti che servono a entrambe: X". Azzurra Colli-Vigor Montecosaro: "L'Azzurra è costretta a vincere per una migliore posizione nei playoff e ritengo che conquisterà i 3 punti contro una Vigor in salvo".

