Fra Cielo e Terra | culti pre-colombiani per il fantasy moderno

Non è più un mistero che ilabbia superato il canone tolkeniano, per esplorare nuove frontiere. Dai mondi di stampo medievale siamo passati altri universi, popolati da personaggi contemporanei che si muovono in ambienti che spaziano dal post-industriale allo steampunk. I lettori più tradizionalisti possono ancora trovare racconti che soddisfino il loro palato, ovviamente, ma hanno l’occasione di cercare anche cicli che stimolino in modo più delicato la curiosità, come Fra.Aperta da Sole Nero, Fraè una saga particolarmente intrigante, che porta alla ribalta un’ambientazione insolita, un mondo pre-colombiano in cui mitologia e lotte di potere convivono in modo eccelso. Disponibile nel catalogo di Mondadori, in Oscar Fantastica, il ciclo scritto da Rebecca Roanhaorse ha tutte le carte per porsi come una delle propostepiù intriganti degli ultimi anni.