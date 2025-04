Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 5 e domenica 6 aprile 2025

Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin, torna con il doppio appuntamento del weekend su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 5 e domenica 6 aprile 2025.Verissimo, gli ospiti di sabato 5 aprile 2025sabato 5 aprile 2025 dalle ore 16.30 torna “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di sabato: Alice Campello che dopo una lunga crisi ha ritrovato la serenità accanto al marito Alvaro Morata. Spazio poi al ritratto intimo e personale di Micaela Ramazzotti che si racconta a cuore aperto a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo film 30 notti con il mio ex”.E ancora: ospite a Verissimo per la prima volta Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia diventato virale su tutti i social per il video del singolo “Chiamo io chiami tu”. Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 5 e domenica 6 aprile 2025 Leggi su Superguidatv.it , il rotocalco televisivo di successo condotto da, torna con il doppio appuntamento del weekend su Canale 5. Scopriamo tutti glie ledelle puntate in onda5 e, glididalle ore 16.30 torna “”, il programma di interviste condotto dasu Canale 5. Tra glidella puntata di: Alice Campello che dopo una lunga crisi ha ritrovato la serenità accanto al marito Alvaro Morata. Spazio poi al ritratto intimo e personale di Micaela Ramazzotti che si racconta a cuore aperto a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo film 30 notti con il mio ex”.E ancora: ospite aper la prima volta Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia diventato virale su tutti i social per il video del singolo “Chiamo io chiami tu”.

