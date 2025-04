Napolipiu.com - Il Mattino: «Napoli, la fame della vecchia guardia: Conte ha risvegliato il cuore dello scudetto»

Il: «, lahail»">Non lascia nulla al caso. Non è preoccupato: trasmettere preoccupazione, per Antonio, significa perdere in partenza. Ai suoi ragazzi chiede concentrazione, ferocia, determinazione. E soprattutto di essere dei sognatori: devono credere nello, qualcosa di bello e possibile.Come racconta Pino Taormina su Il, c’è laa guidare il gruppo: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, Politano. Ma anche Raspadori, Simeone, Juan Jesus. Chi ha già vissuto il terzosa bene cosa serve per arrivare fino in fondo.Il pesomemoria.Il titolo del 2023, che lo scorso anno sembrava essere un freno, ora è una spinta. Dopo l’amarezza del decimo posto, laha ritrovatoe voglia di combattere.