Quifinanza.it - Partite Iva più a rischio povertà dei dipendenti, la classifica delle regioni

Secondo un’elaborazione dell’Ufficio studi Cgia su dati Istat, ildio esclusione sociale riguarda il 22,7%famiglie in cui il capofamiglia è un lavoratore autonomo. Una percentuale nettamente più alta rispetto al 14,8% registrato tra le famiglie con a capo un dipendente. Negli ultimi decenni, il calo del potere d’acquisto dei salari ha indubbiamente colpito molti operai e impiegati con bassi livelli contrattuali, ma la situazione per gli autonomi è stata ancora più difficile. I loro fatturati hanno subito pesanti riduzioni, compromettendo in modo significativo la qualità della vita di chi lavora con partita Iva.Oltre 5 milioni diIva, metà sono forfettariIn Italia si contano circa 5 milioni 170mila lavoratori in. Quasi la metà di loro opera nel cosiddetto regime dei minimi: si tratta di attività individuali, prive die di una vera struttura aziendale, con un fatturato annuo inferiore agli 85mila euro.