Tabacco e prodotti da fumo audizione di Alesse

ROMA – Martedì 8 aprile la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in merito all'indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del Tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione, svolgerà l'audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13.

Tabacco e prodotti da fumo, audizione Alesse – Martedì alle 13 diretta webtv. Audizioni su fisco e concessioni per vendita tabacco. Sigarette elettroniche e liquidi sul web, vendite a picco: -80% in un mese. Camera, audizioni rappresentanti tabaccai: 'Aggi fermi da oltre 30anni'. Tabaccai chiedono la vendita esclusiva di tutti i prodotti con nicotina. Sigarette all'aperto, divieti in arrivo anche per quelle elettroniche. Ne parlano su altre fonti

