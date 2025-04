Agi.it - Gp Giappone, Verstappen in pole. Leclerc quarto

AGI - L'olandese Max(Red Bull) conquista laposition nel Gran Premio del, terzo appuntamento del Mondiale di F1. Il quattro volte campione del mondo ferma il cronometro sul tempo di 1'26"983 e conquista la quartaconsecutiva a Suzuka. Battute le due McLaren di Lando Norris (+0"012) e Oscar Piastri (+0"044). Charles(Ferrari) èa +0"316. Il monegasco precede le due Mercedes di George Russell (+0"335) e Andrea Kimi Antonelli (+0"572). Lewis Hamilton (Ferrari) non va oltre l'ottavo posto. Completano la top ten Isack Hadjar (Racing Bulls), 7°, Alexander Albon (Williams), 9°, e Oliver Bearman (Haas), 10°. Max: "Sono andato al limite" "È stata una qualifica incredibile. Sono andato al limite e anche oltre. Il circuito è speciale per me e con il nuovo asfalto c'è ancora più grip.