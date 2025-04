Juventusnews24.com - Probabili formazioni Roma Juve: Vlahovic e Yildiz verso una maglia da titolare, dubbio sulla trequarti. Le ultimissime

di RedazionentusNews24unada. Leil big match di domaniManca poco più di un giorno alla sfida in programma domani allo Stadio Olimpico ditrantus e che mette in palio pesantissimi punti nella corsa alla prossima Champions League.Tudor avrà ancora un allenamento per decidere la formazione, con qualche punto fermo però che è già stato individuato. A centrocampo confermata la coppia Thuram-Locatelli, mentre in attacco ci saràda un lato, mentre nel ruolo di secondosta giocherà uno tra Koopmeiners e Conceicao. In difesa scelte praticamente obbligate: la linea davanti a Di Gregorio sarà composta da Kalulu, Veiga e Kelly.