Jacobs infortunato | lesione del retto femorale a rischio anche il Golden Gala a Roma il 6 giugno CorSera

Jacobs che potrebbe tenerlo lontano dalla piste d’atletica oltre il 6 giugno, data del Golden Gala di Roma. lesione del retto femorale per il velocista, ora l’Italia dell’atletica si affida a Tortu.La Federatletica ha consigliato a Jacbos di tornare a curarsi in Italia senza risultare convincenteEcco quanto scrive il Corriere dello Sport:La lesione del retto femorale della gamba sinistra è seria. E il debutto all’aperto di Marcell Jacobs, il campione olimpico fermo ai box, rischia di slittare sempre più. Già si sapeva che avrebbe rinunciato alle prime due tappe della Diamond League, a Xiamen il 26 aprile e a Shanghai il 3 maggio. La trasferta in Oriente gli avrebbe permesso di partecipare al Mondiale di staffette di Guangzhou (10-11 maggio), importante snodo verso il Mondiale di Tokyo a settembre. Ilnapolista.it - Jacobs infortunato: lesione del retto femorale, a rischio anche il Golden Gala a Roma il 6 giugno (CorSera) Leggi su Ilnapolista.it Il Corriere della Sera scrive di un nuovo infortunio per Marcellche potrebbe tenerlo lontano dalla piste d’atletica oltre il 6, data deldidelper il velocista, ora l’Italia dell’atletica si affida a Tortu.La Federatletica ha consigliato a Jacbos di tornare a curarsi in Italia senza risultare convincenteEcco quanto scrive il Corriere dello Sport:Ladeldella gamba sinistra è seria. E il debutto all’aperto di Marcell, il campione olimpico fermo ai box, rischia di slittare sempre più. Già si sapeva che avrebbe rinunciato alle prime due tappe della Diamond League, a Xiamen il 26 aprile e a Shanghai il 3 maggio. La trasferta in Oriente gli avrebbe permesso di partecipare al Mondiale di staffette di Guangzhou (10-11 maggio), importante snodo verso il Mondiale di Tokyo a settembre.

