Fortitudo-Cividale | Sfida Cruciale in A2 per la Promozione

Effe e Eagles. Aquile a confronto in vista del big match di domanie in vista altresì delle ultime curve di regular season di A2, in attesa della giostra conclusiva che decreterà, dando già per assodata ladi Udine (l’Apu viaggia a +4 su Rimini), l’altranella massima serie. Nell’ottica di previsioni e conteggi playoff, la prima notizia dal campionato riguarda il compimento di tutti i recuperi mancanti: ora tutte e 20 le squadre hanno 34 partite giocate e, con 8 punti ancora in palio, per la Effe di coach Attilio Caja l’obiettivo del secondo posto e del fattore campo fino alla finale è all’incirca un’illusione. Rimini, che arriverà in piazza Azzarita il giorno di Pasquetta (diretta RaiSport e palla a due ore 20,45), come detto è seconda e dovrebbe realizzare uno 0/4 contro Vigevano (casa), Udine (trasferta),(trasferta) e Nardò (casa): non impossibile, ma altamente improbabile.