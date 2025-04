Sport.quotidiano.net - Modena sfida Pisa: Mandelli punta alla salvezza con fiducia e determinazione

Leggi su Sport.quotidiano.net

In rapida successione, le due prime della classe aspettano ilin sette giorni. E siccome i gialli con le squadre di alta classifica hanno fatto bene, ci sta avere un mix,vigilia di questa trasferta di(592 i tifosi gialloblù), die rimpianto, quest’ultimo per avere raccolto poco con chi segue. Paoloconosce questi numeri, ma dà loro un’importanza relativa: "Non dobbiamo fermarci a questo, ma rimanere concentrati sul nostro percorso. Quando sono arrivato in panchina la squadra era penultima e in difficoltà. L’obiettivo era raggiungere velocemente una zona tranquilla di classifica e di andare a lottare su tutti i campi, indipendentemente se andiamo ad incontrare la prima, la seconda o chi è dietro di noi". La gara di andata al Braglia fu vinta dal, che sfruttò gli spazi di una squadra come il, abituata ad attaccare e lo farà senz’altro anche all’Arena Garibaldi.