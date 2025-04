Oh si stanno baciando Scoppia la passione dopo il Grande Fratello l’ex concorrente e la bellissima

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mariana Rodriguez, sorella della modella ediHelena Prestes, è stata recentemente paparazzata mentre si scambiava un bacio con un exdel reality show. La scena è stata immortalata durante una serata in discoteca, dove Mariana si è lasciata andare in un momento dicon il giovane, scatenando l’attenzione dei presenti e degli utenti dei social.Il video, che è diventata virale in poche ore, ha scatenato una serie di commenti tra i fan e i follower di Mariana e Helena. Non è la prima volta che Mariana e sua sorella Helena si trovano al centro dell’attenzione del gossip, ma questa volta sembra che l’interesse si sia concentrato maggiormente sulla vita privata della sorella minore. Insomma, potrebbe essere nata una nuova coppia, e questa volta il protagoniste del gossip è un exdel