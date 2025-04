Sport.quotidiano.net - Stefania Bondavalli risponde a Carmelo Salerno sulla gestione del Mapei Stadium

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’assessora allo sportieri ha commentato le parole direlative alladello stadio. "A fine stagione - aveva detto il presidente della Reggiana - andrò dall’amministrazione comunale a chiedere di stipulare una convenzione pluriennale per lo stadio, come tutti in Italia. Dobbiamo trattare con l’amministrazione, non con un privato". Ieri la replica di: "L’attualità ci impone di anteporre a ogni considerazione un auspicio: la salvezza della Reggiana. Tifiamo tutti per la permanenza in Serie B e invitiamo tutti i soggetti a sedersi intorno a un tavolo al termine della stagione per parlare di futuro. Detto questo l’Amministrazione non farà mai mancare il supporto alla Reggiana perché continui a giocare in un impianto di primo livello come il-Città del Tricolore.