Israele media | Netanyahu lunedì alla Casa Bianca Nuovi raid su Gaza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe visitare la Casa Bianca lunedì, mentre Israele continua a bombardare Khan Younis, nella Striscia meridionale, prendendo di mira le zone settentrionali dell'enclave. Nella notte, le Idf hanno ampliato le operazioni di terra nel nord e nel sud di Gaza e hanno preso il controllo di diverse aree.

